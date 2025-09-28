Salta deslumbró en la FIT 2025 con un flashmob de música y tradición

En el marco de la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, Salta se convirtió en protagonista con una sorprendente activación cultural que llenó de energía los pasillos de La Rural de Palermo.

La acción, organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, consistió en un impactante flashmob con bombos, malambos y danzas tradicionales, que captó la atención de cientos de visitantes y reafirmó la identidad cultural salteña en la mayor vidriera turística del país.

“La fuerza de nuestra música y de nuestras tradiciones es la mejor manera de mostrarle al mundo quiénes somos. Salta tiene la capacidad de emocionar y de enamorar a través de su cultura, y hoy lo volvimos a demostrar en esta gran vidriera del turismo”, expresó la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

Con esta propuesta innovadora y vivencial, Salta logró transmitir la riqueza de sus raíces y la calidez de su gente, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Latinoamérica.