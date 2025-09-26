Se presentó oficialmente Festival Bocado 2025 en Salta, ¿de qué se trata?

Con una gran convocatoria de medios y referentes del mundo gastronómico, se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial de Festival Bocado 2025, que reunirá lo mejor de la cocina argentina del 3 al 5 de octubre en la Finca El Ceibal, San Lorenzo Chico.

Durante el lanzamiento, realizado en el Museo Explora Salta, las organizadoras Cecilia Pinedo, Celeste Borigen y Victoria Ranni detallaron la propuesta de esta edición, que combina sabores, arte y experiencias premium en un formato único dentro del calendario nacional.

Ranni destacó que “vendrán chefs de distintos puntos del país a dar clases a los gastronómicos salteños, porque el espíritu de esto es que sea un programa divertido pero que también aporte valor a la provincia y a todos los que estamos trabajando en el sector”.

El evento contó también con la participación del Intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien resaltó la importancia de que el municipio sea sede de un festival que potencia el turismo, la cultura y la identidad gastronómica de la región.

Grilla de lujo

Entre los chefs y restaurantes confirmados se encuentran Anafe, Osaka, Café Cuervo, Florería Atlántico, El Imperfecto (Buenos Aires), El Baqueano, Nacho Ferrante, Pedro Barguero, Bad Brothers, El Nuevo Progreso, Yacoraite, Don Salvador – Hotel Almería, Vove, El Bodeguero, Puesto Patagónico de BOCADO, El Nunchi + Izaxu, Cardamono + Tosca, Puerto Pirata (Tierra del Fuego), Mecha Solís (Bariloche), Mauricio Couly (Neuquén), Proyecto Pescado (Chapadmalal), Han, Juliana López May y Toti Quesada.

Una experiencia gastronómica completa

Bocado 2025 ofrecerá tres jornadas con propuestas gastronómicas, degustaciones, música, charlas y activaciones especiales, en un ambiente cuidado y glamoroso, convirtiéndolo en una cita imperdible para foodies y curiosos.