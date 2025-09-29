Premios FED 2025: Seclantás, reconocida como destino turístico emergente

Turismo29/09/2025
En la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Seclantás volvió a estar en el centro de la escena nacional: el municipio del Valle Calchaquí recibió la Distinción como Destino Emergente en la 3° edición de los Premios FED a la Actividad Turística Argentina, realizada en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

turismo2Feria Internacional de Turismo: "Es la oportunidad para mostrar al país y al mundo todo lo que ofrece Salta"

El galardón reconoce el ascenso meteórico de esta localidad salteña dentro del mapa turístico argentino, destacando su enorme potencial de crecimiento y consolidación.

Con su tradición textil única, los paisajes incomparables de los Valles Calchaquíes y una autenticidad cultural que lo distingue, Seclantás continúa posicionándose como una propuesta que conecta al visitante con la verdadera identidad del norte argentino.

Este reconocimiento llega en un momento clave: Salta se prepara para participar en la FIT 2025, donde mostrará toda su oferta turística junto a municipios y prestadores de la provincia. Allí, Seclantás volverá a exhibir lo mejor de su cultura, reforzando la integración y el posicionamiento de la provincia en mercados nacionales e internacionales.

Con este premio, Seclantás confirma que es un destino que crece, que brilla y que representa con orgullo la riqueza cultural y natural de Salta.

