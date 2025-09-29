Premios FED 2025: Seclantás, reconocida como destino turístico emergente

En la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Seclantás volvió a estar en el centro de la escena nacional: el municipio del Valle Calchaquí recibió la Distinción como Destino Emergente en la 3° edición de los Premios FED a la Actividad Turística Argentina, realizada en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

El galardón reconoce el ascenso meteórico de esta localidad salteña dentro del mapa turístico argentino, destacando su enorme potencial de crecimiento y consolidación.

Con su tradición textil única, los paisajes incomparables de los Valles Calchaquíes y una autenticidad cultural que lo distingue, Seclantás continúa posicionándose como una propuesta que conecta al visitante con la verdadera identidad del norte argentino.

Este reconocimiento llega en un momento clave: Salta se prepara para participar en la FIT 2025, donde mostrará toda su oferta turística junto a municipios y prestadores de la provincia. Allí, Seclantás volverá a exhibir lo mejor de su cultura, reforzando la integración y el posicionamiento de la provincia en mercados nacionales e internacionales.

Con este premio, Seclantás confirma que es un destino que crece, que brilla y que representa con orgullo la riqueza cultural y natural de Salta.