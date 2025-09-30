Hoy sesionan los diputados provinciales ¿Qué temas tratarán?

La Cámara de Diputados sesionará este martes por la tarde, con varios puntos, que de tener el visto bueno en comisiones avanzará en su trámite legislativo.

El primer punto es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Senadores para la modificación del artículo 15 de la Ley 7324, referente al procedimiento de mediación.

En segundo lugar, a través de un proyecto de ley, se busca prohibir que los beneficiarios de planes sociales, no ingresen a casinos, salas de juegos o hipódromos.



El tercer punto, es un pedido para los vecinos de Capital, solicitando la instalación de reductores de velocidad en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta.

Para los vecinos de Chicoana, se debatiría un proyecto para que llegue la carrera de “Técnico Superior en Emergencias Médicas”. Mientras que para la localidad de Guachipas pedirán obras de gas natural.

Con un proyecto de Ley, se buscará autorizar la celebración de convenios entre los Intendentes de los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, para la creación de un Taller Regional de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.

El penúltimo punto, es un proyecto de declaración, para la colocación de carteles de señalización en la Ruta Provincial Nº 24, conocida como “Camino a Colón”.

Y por último, solicitarán la construcción del sistema de desagües cloacales en la localidad de Cobres, departamento La Poma.