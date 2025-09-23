Para una mejor atención del 911, piden geolocalizar todas las llamadas

En la Cámara de Diputados de la provincia, se aprobó un proyecto de declaración que apunta a un mejor funcionamiento del Sistema de Emergencia 911, a través de la geolocalización de las llamadas.

El diputado Bernardo Biella, destacó que actualmente no están geolocalizadas las llamadas en toda la provincia, por lo que es necesario avanzar en una iniciativa para una mejor atención del servicio que a diario recibe llamados de emergencias.



La optimización en el funcionamiento de geolocalización de llamadas de emergencia también incluye la recepción de imágenes ante las emergencias que se puedan suscitar en el interior de la Provincia. En este punto, la diputada Frisoli, aseguró que se podrá enviar imágenes para acelerar procedimientos médicos, por ejemplo, en el caso de picaduras de insectos o víboras.