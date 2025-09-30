“La AUH es de los niños, no de los padres”, buscan limitar el ingreso a casinos de los beneficiarios

Diputados debatirán hoy el proyecto de ley que propone restringir el acceso a casinos, salas de juego, bingo, hipódromos y cualquier establecimiento de apuestas a las personas que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo otorgados por Nación o Provincia.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el diputado provincia por Metán, Gustavo Dantur, quien hizo hincapié en la finalidad del proyecto: “Proteger el interés superior del niño”.

“Creemos que la ayuda que perciben los padres de parte del Estado, no le pertenece ni a la mamá ni al papá, le pertenece al niño y está hecho para resguardar el beneficio mayor que es el acceso a la salud, la educación y el alimento” enfatizó.

Explicó que la finalidad del proyecto no es quitar ningún derecho sino proteger a cada niño y cuidar su interés superior que es la máxima satisfacción de todos sus derechos.

“Que esta Asignación Universal llegue a donde tiene que llegar y no quede en una mesa de juego o en un casino”.

Esta iniciativa nace también de la prohibición que se logró hace poco a deudores alimentarios, impidiéndoles su acceso a casinos, bingos, etc.: “Creemos que las personas que recién una asignación, en cierta forma son deudores alimentarios porque este beneficio se le da por el estado de vulnerabilidad” dijo el legislador.

Recalcó que el papel del Estado no se termina al otorgar el beneficio, sino que deben controlar el fin de esos fondos, por lo que Provincia debe entregar en un plazo de 120 días el padrón actualizado de beneficiarios a los casinos que deberán vigilar el ingreso y que contarán con el control de ENREJA para que se de fiel cumplimiento en estos establecimientos.

Consultado si contarán con el respaldo de otros legisladores, dijo que si, ya que ve predisposición para el proyecto que busca proteger a la ciudadanía, a los más vulnerables: “Venimos a otorgar derecho y no a quitar derecho” finalizó.