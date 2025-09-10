Sancionaron a un padre por 5 años de deuda alimentaria: “No basta decir que no tiene trabajo”

Un padre fue sancionado con la prohibición de conducir y salir del país luego de comprobarse que llevaba más de cinco años sin pagar la cuota alimentaria para su hija.

La medida fue dispuesta por la jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Tartagal, Carmen Julia, quien explicó: “Una sentencia similar saqué hace algunos años, ya hay antecedentes a nivel jurisprudencial con medidas que puede disponer un juez ante un papá incumplido. Estamos hablando de un padre que venía atrasado desde el año 2019. Más allá del incumplimiento, se busca una medida sancionadora para que cese esta irresponsabilidad”,

El caso tiene como trasfondo una sentencia de alimentos provisorios que luego se convirtió en alimentos definitivos. Sin embargo, el hombre nunca realizó los depósitos. Un informe pericial determinó que no hubo movimientos bancarios desde febrero de 2020, lo que confirmó el incumplimiento sistemático.

“No deposita, no paga los alimentos y, dada la imprudencia de este papá, se toman otras medidas. Vimos razonable que no pueda salir del país; si no puede pagar esos alimentos a su hija, evidentemente no puede salir de la provincia”, agregó Julia.

La jueza recordó que en otras provincias se han ensayado sanciones similares, como incluir la deuda alimentaria en la boleta de la luz, con la advertencia de que si no se paga, se corta el servicio. “No basta justificar por parte del padre que no tiene trabajo.

"Aquí se está agravando un daño que es la falta de cumplimiento”

Finalmente, la magistrada advirtió sobre la magnitud del problema en la provincia: “Hay muchos papás que no cumplen, lo digo porque la mayoría de las veces son las progenitoras quienes reclaman”.