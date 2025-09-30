"A Buenos Aires ya no le creo nada", protestó Sáenz al firmar el documento 'Todos por Salta'

Fue este martes cuando el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la firma del documento “Todos por Salta”, donde junto a distintos sectores de la economía ratificaron su voluntad de trabajar en conjunto, en defensa de intereses generales para el desarrollo y beneficio de la provincia, demandando a Nación la ejecución de las obras necesarias como pactadas.

Al tomar la palabra luego de firmar el documento, el mandatario enfatizó ante los presentes que, “en momentos fundamentales como los que vive el país, debemos expresar las necesidades de los salteños, esto no es un acto político, aquí buscamos que se cumplan obras para el futuro y crecimiento del futuro de Salta”.

Dicho esto, Sáenz puntualizó que hay obras que fueron licitadas por Nación, pero no se han hecho, como además otras que no se cumplieron ni se empezaron a ejecutar, pese a lo acordado. Es por eso que requirió “que me acompañen en este pedido que es para todos, las políticas a corto plazo son parches, si las obras no se hacen, en años seguiremos hablando de las mismas cosas”.

"Estas obra son necesarias para los salteños, para reactivar el trabajo"

Aquí puntualizó que consideró menester “hacer entender a los legisladores nacionales que, en el presupuesto, sepan que deben estar estas obras; yo, a Buenos Aires, ya no le creo nada, aquí ya no es una cuestión política, sino de centralismo, nunca han mirado al norte profundo de la patria, que hoy es la ventana de oportunidades para el país, tenemos todo pero nos faltan obras de infraestructura”, sentenció.

Por último, Sáenz expresó: “Les pido que me acompañen y ayuden, con los legisladores nacionales, para que entiendan que más allá de pertenecer a una bandería política, hay que buscar lo que nos une, para generar crecimiento en la provincia”, finalizó.

“No voy a descansar hasta que estas obras comiencen a hacerse, no me importa quién las inaugure, sino que empiecen”