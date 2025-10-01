Descuentos para jubilados en los súper: “Por mínimo que sea ayuda un poco a la economía"

ANSES oficializó la medida de descuentos para jubilados desde el 10% en alimentos y artículos básicos y hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza, en más de 7.000 comercios adheridos, pero para acceder a estos beneficios deberán abonar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó a las puertas del supermercado ubicado en peatonal Florida entre calle Caseros y Alvarado, donde dialogó con jubilados para preguntarles si conocían de estos beneficios.

Uno de los jubilados, que vive con su grupo familiar, comentó que los descuentos no son algo de ahora, sino que hace un tiempo se puede ver en los supermercados, pero en algunos días específicos.

“Todo descuento por mínimo que sea hace un poco a la economía del jubilado” dijo el señor, agregando que por ahora él y su familia pueden consumir carne, verduras y lácteos, lo esencial para la vida, pero que en un futuro es incierto si podrán continuar haciéndolo.

“Opino que un 10% solo un día es muy poco. Si se especificaría que esto que sacó ANSES sea para todos los días, sería bueno”.

Por otra parte, un adulto mayor que vive solo, dijo no comprar seguido en supermercado, siendo los comercios de barrio los elegidos, ya que compra solo para el día a día.

Consultado si los usaría si se tratarían de descuentos más grandes, respondió que podría ser, pero que no sabe si sería beneficioso a su economía: “No sé si me conviene porque soy solo, no compro mucho para todo el mes” finalizó.