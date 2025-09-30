Nuevos descuentos para Jubilados en supermercados: Mirá dónde y cómo usarlas

Más de siete millones de jubilados y pensionados podrán acceder a una nueva serie de beneficios en supermercados de todo el país, en el marco de un programa impulsado por el Gobierno nacional para reforzar el poder de compra de este sector.

La medida, oficializada por ANSES, incluye rebajas desde el 10% en alimentos y artículos básicos, y hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza, en más de 7.000 comercios adheridos. Para acceder, los beneficiarios deben abonar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.

Entre las cadenas participantes se encuentran Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. En algunos casos, los descuentos no tienen tope. Además, el Banco Nación ofrece un 5% de reintegro adicional (hasta $20.000 mensuales) si las compras se realizan con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO.

Por su parte, quienes perciban sus jubilaciones a través del Banco Galicia podrán obtener hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El anuncio se da tras el veto presidencial a la ley que establecía un aumento del 7,2% en jubilaciones y un bono de $110.000. Desde el Gobierno argumentaron que estos descuentos son una “alternativa” para estimular el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal.



