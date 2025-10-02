Las vecinas de Jimena Salas hablaron sobre el hombre con el perro

Este miércoles se desarrolló la sexta jornada de juicio en contra de los hermanos Saavedra por la muerte de Jimena Salas.

En esta ocasión brindaron detalles del juicio, las vecinas, un trabajador de la construcción y efectivos policiales que participaron de tareas de rastrillaje.

El 21 de enero del 2017, una de las testigos que declaró hoy, se encontraba en el barrio al cuidado de una de las viviendas junto a su madre. Ese día apenas su esposo salió a trabajar, se acercó un hombre con un perro, que supuestamente se encontraba perdido, al cual tomó fotos.

Recordaba que esta persona le dijo que debía irse a trabajar, que era vecino del lugar y ella le ofreció quedarse con la perrita, pero él no aceptó. Envió las fotografías a su amiga, la dueña de casa, y le contó detalles de lo sucedido, pero la mujer le dijo que no conocía a ningún vecino por el nombre ni por las características que ella le aportó.

La mujer aseguró que el hombre que recordaba, “guardaba bastante parecido” con uno de los sospechosos de la muerte de Jimena Salas, pero que no podía afirmarlo categóricamente debido al paso del tiempo.

Señaló que recién en mayo de 2017 vinculó lo que había experimentado, con el femicidio de Salas y fue ahí que se contactó con la Fiscalía para aportar las imágenes que había tomado.



Al finalizar su declaración, la mujer manifestó sentirse muy angustiada porque al igual que la víctima, fue sensibilizada por la mascota y abrió la puerta a un desconocido.

Otra vecina, también aseguró que, en enero, también fue sorprendida por un hombre que apareció en su portón con un perrito en brazos y le dijo que buscaba a sus dueños. El hombre quiso dejarle la mascota, pero ella no lo admitió, pues tenía dos perros grandes y temía que pudieran reaccionar de manera agresiva.

Indicó que, con el paso del tiempo, y al difundirse fotografías que se habían recuperado del teléfono de Jimena Salas, pudo vincularlo lo que le había sucedido y darse cuenta que se trataba de la misma persona que la visitó.

Una tercera vecina, recordó que su amiga la contactó y le dijo que había un vecino buscando a los dueños de una perrita, cuyas fotos le pasó y ella le advirtió que no conocía al supuesto vecino y le recomendó que no recibiera a la mascota en la casa.

También prestó declaración también la madre de la primera testigo, dijo que en enero de 2017 acompañaba a su hija mientras cuidaba la casa de una amiga y relató cómo se aproximó un hombre con una mascota en brazos, mientras ella se encontraba en un balcón de la propiedad.

Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta este viernes 3 a las 8:30, para continuar con la ronda de testimoniales.