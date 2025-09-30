“Era muy alegre y vivía por sus hijas, nunca nos contó nada raro”, habló una amiga de Jimena Salas

Afuera de la sala donde se desarrolla el juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en Vaqueros el 27 de enero de 2017, Cecilia, amiga de la víctima, la recordó como “una persona muy alegre, divertida, que vivía abocada a las nenas".

En la oportunidad, comentó que conocía a Jimena desde hacía muchos años, cuando compartían un grupo de escritores. “Siempre nos juntábamos en la editorial de Tres Cerritos. Hacíamos narrativa, cuentos. Estábamos muy unidas, jamás nos contó nada raro”, explicó.

A su vez, recordó que Jimena “no salía mucho porque las nenas eran muy chiquitas, pero en todo lo que podía hacer, participaba activamente". "En octubre, por ejemplo, hizo una presentación de una antología, siempre estaba alegre y bien”.

“Su vida era muy normal, una chica de casa, ella vivía abocada a las nenas, eran muy chiquitas las nenas, así que no las dejaba solas mucho tiempo, no salía mucho tampoco, si tenía problemas, no se le notaba, porque en realidad, ella estaba siempre muy bien", agregó.

Respecto al juicio, Cecilia confesó su desconfianza, sobre todo luego de lo ocurrido en el primer juicio, donde el viudo y otro acusado fueron absueltos por falta de pruebas. "No confío en la justicia, lamentablemente. Pero estoy aquí porque es mi amiga y quiero ver qué pasa en este juicio”.

Para cerrar, indicó que, a su criterio, la opinión más importante es la de la mamá de Jimena, que cabe aclarar, en su momento, cuestionó duramente la investigación, poniendo en duda la culpabilidad de los acusados y solicitó la liberación de los hermanos Saavedra. "Yo no confío en la justicia", concluyó.