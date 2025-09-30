Impactante testimonio: Jimena Salas buscaba a los dueños de un perro antes de perder la vida

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este martes, al reanudarse el juicio declaró na vecina de la víctima en el barrio San Nicolás de Vaqueros, quien tenía su vivienda sobre calle Las Virginias. La mujer recordó sus actividades del día 27 de enero de 2017 y sostuvo que pasado el mediodía, Jimena Salas tocó a su puerta, cargando un perro, que la testigo identificó como de raza caniche de color gris, con collar rojo y correa, y que llevaba de la mano a una de sus hijas.

La mujer sostuvo que Salas le preguntó si el animal era de su propiedad y le comentó que casi había sido atropellado por una persona. Recordó que la mujer miraba hacia su casa, pues le dijo que se lo llevó un chico y que la estaba esperando. Finalmente relató que al decirle que no le pertenecía ni lo conocía, le pidió que lo publicaría en los grupos de vecinos y se retiró. Más tarde sostuvo haber escuchado gritos en la casa y al mirar vio a la pareja de su vecina y dijo que pensó que alguna de las niñas había sufrio algún accidente, hasta que se enteró de lo sucedido.

Al mostrarle las imagenes del animal que se encuentran en la causa, tras haber sido extraídas del celular de la víctima y de la cuenta de Google de uno de los acusados, la mujer aseguró que se trata de la misma mascota que cargaba Salas.

Luego llegó el turno de una vecina que vive sobre el mismo pasaje donde se encuentra la entrada principal de la casa de la víctima. Expresó la testigo que mientras se encontraba en la pileta de lavar de su casa, en circunstancias que el portón de entrada estaba abierto esperando la llegada de su marido para almorzar, vio un automóvil que ingresó la trompa hacia su propiedad y maniobró marcha atrás, para luego salir hacia calle Las Virginias.

Recordó que era un automóvil de tamaño grande, con vidrios polarizados y que si bien no pudo ver el rostro del conductor, se trataba de un hombre de tez blanca, al que le vio el brazo, un reloj y la tonalidad de la camisa que llevaba arremangada. Finalmente contó que mientras se disponían a almorzar con su esposo, escuchó el grito de un hombre y luego supo que era la pareja de la víctima.

El esposo de la testigo, relató que al salir a trabajar, vio a su vecina, con una mujer, que supone que se trataba de la empleada, realizando tareas en el frente de la vivienda, y la saludó. Al regresar de trabajar, ingresó a su vivienda y cuando estaban por almorzar con su esposa, escucharon gritos de un hombre y que luego supieron que se trataba de su vecino.

La madre de este testigo, también fue citada a declarar pero por razones de salud, no pudo comparecer, por lo que se decidió incorporar su declaración por lectura de su testimonio brindado durante la declaración, donde señaló que ese día, pasado el mediodía, cuando regresaba a su casa desde el centro, vio un automóvil de color negro en la puerta de su vecina Salas, y no recordaba haberlo visto antes.

Tras los testimonios, los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio.