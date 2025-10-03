Circunvalación Oeste: Tiene fecha la instalación de las cámaras fiscalizadoras

Desde la Municipalidad de Salta se dio a conocer que para bajar el índice de siniestralidad y concientizar a los salteños a la hora de manejar, se instalarán cámaras en Circunvalación.

Desde la Secretaria de Transito confirmaron que a partir del mes de noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad en la Circunvalación Oeste.



Pero no se controlará solamente la velocidad, también habrá cámaras que controle que los salteños usen el cinturón de seguridad y que manejen sin usar el celular.

Se pondrán cuatro tótems, uno en cada zona (norte, sur, este y oeste), que captarán las velocidades y los datos de los vehículos.