Quiénes son los dos hombres acusados de haber asesinado a las tres chicas en una casa de Florencia Varela

En el avance de la causa por el triple crimen en Florencio Varela, TN pudo acceder al expediente de manera exclusiva y a detalles de la investigación inéditos.

Por estas horas, los investigadores buscan a dos personas de nacionalidad peruana que, se sospecha, serían los autores materiales de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Tienen 39 y 45 años y se habrían refugiado en la localidad de José C. Paz luego de que se diera a conocer el caso.

En el ciclo El corresponsal, el periodista Ignacio González Prieto afirmó que los presuntos sicarios tienen algunos puntos en común: poseen el mismo apellido, salieron ocho veces de la Argentina y ninguno tiene antecedentes penales registrados en el país.

De acuerdo al expediente, hay una sospecha de que fueron ellos quienes torturaron y mataron a las jóvenes en una casa de Florencio Varela. Además, se cree que estas personas salieron de allí embarrados y manchados con sangre, además de cargar con algunas bolsas.

Una hipótesis apunta a que luego se subieron a un auto que sería de Víctor Lázaro Sotacuro -uno de los detenidos acusado de ser el que trasladó a las chicas en una camioneta-. Incluso, le habrían hecho una advertencia: “Que se callara la boca, porque sino iban a ir por él”.

Según consta en el expediente, los sospechosos se habrían reunido en José C. Paz con Tony Janzen Valverde, el presunto autor intelectual del triple crimen. Allí, “Pequeño J” -tal su alias- se habría llevado tres celulares antes de fugarse a Bolivia y luego pasar a Perú, donde finalmente fue detenido.

La Justicia se encuentra realizando el peritaje de siete celulares que pertenecen a los hasta ahora detenidos en la causa: Valverde, Matías Ozorio, Víctor Lázaro Sotacuro, Florencia Ibañez, Miguel Villanueva Silva, Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Daniela Iara Ibarra y Ariel Giménez.

Por este motivo, se espera que la próxima semana la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que está a cargo de la investigación, cuente con datos concretos sobre cómo se produjeron los hechos y los roles de cada implicado.