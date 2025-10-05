Detuvieron a un hombre acusado de robar en varios comercios del macrocentro salteño

detenido
Imagen ilustrativa.

La intervención se realizó esta madrugada en barrio El Pilar. Los hechos investigados ocurrieron en el mes de mayo. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Esta madrugada, el Grupo de Investigadores del Sector 2 detuvo a un hombre de 32 años, acusado de participar en varios hechos delictivos ocurridos en locales comerciales del macrocentro de la ciudad durante el mes de mayo.

En el marco de la investigación y mediante el análisis de registros del Centro de Videovigilancia, se logró identificarlo. Fue detenido en la vía pública, en barrio El Pilar.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantía 5.

