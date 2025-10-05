Historias de violencia narco en Salta: Cuando un sicario peruano dirigió un narcosecuestro con escenas desgarradoras

La irrupción de organizaciones narcos del Perú no es nueva en el país. En agosto del 2023, uno de estos grupos ejecutó en nuestra ciudad el secuestro de un narco salteño, al que golpearon salvajemente y le arrancaron las uñas.

El nivel excesivo de violencia por parte de las organizaciones narcocriminales, de origen peruano, ahora expuesta tras el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, en Buenos Aires, tuvo en Salta una primera incursión que casi se cobra la vida de un ex convicto salteño.

El caso se registró el 3 de agosto del 2023 y duró casi 24 horas gracias al rápido despliegue realizado por la justicia federal, bajo la dirección del fiscal Ricardo Toranzos, cuya labor junto a la de la policía local, permitieron salvarle la vida a Héctor Herrera, un narco local que cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión por transporte de drogas, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Ese día, Herrera recibió la inesperada visita de Roy Choque Aguirre, un amigo de la juventud, con quien iban salía de parranda, cuando vivía en el norte de la provincia, muy cerca de la frontera. Él siempre lo llamaba antes, pero esa tarde apareció de sorpresa.

Se abrazaron y planearon un asado, aunque no llegaron ni a prender el fuego, pues al regresar de comprar la carne, aparecieron en su casa - del barrio Policial - falsos policías que fuertemente armados se llevaron a Herrera encapuchado.

Su destino fue una casa del barrio Santa Rita, donde fue sometido a una golpiza y a sanguinarias torturas, una de ellas fue la extracción con una pinza de la uña del dedo meñique de su mano izquierda, escena que fue filmada con un celular.

No fue por pura perversión, sino parte de un plan que, horas antes, había sido diagramado por un sicario peruano que horas antes había llegado procedente de Bolivia junto a Choque Aguirre, Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Llanos. No lo hicieron por un paso clandestino, sino por Migraciones, de manera legal para que no hubiera sospechas.

Ajuste de cuentas

El sicario peruano había sido enviado por una organización narcocriminal de ese país para ajustar cuentas con un tío de Herrera que vivía en Atocha, pero como no lo pudieron encontrar, decidieron buscar a su sobrino para someterlo a duras torturas y así provocar que aparezca.

El sicario dirigió todo, desde su llegada, el traslado en un vehículo, a cargo de Jaime Ruiz, hasta su hospedaje en un hotel de la calle Córdoba al 400, desde donde reclutó a Horacio Eric Chauqui, Micaela del Valle Riquelme, Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona, delincuentes locales.

Su misión consistía en atrapar a Saúl Herrera, tío de Héctor, para recuperar una importante carga de droga que se habría quedado, o bien, pague el dinero que fue pérdida para la organización narco. Dicha mercancía, según trascendido, se envió a Salta oculta en un transformador eléctrico. Herrera debía recibir esa carga y asegurarse que siga viaje a Buenos Aires, pero todo desapareció, incluso él.

Para hacerlo salir de su escondite, la banda de criminales fue por su sobrino, al que golpearon desde que lo raptaron, lo amenazaron con arrancarle las uñas y luego cortarle los dedos, como sucedió con la menor de las tres chicas muertas en Florencia Varela.

Lo que evitó que pasara por eso, fue la rápida reacción de la familia de Herrera, al denunciar el rapto. Eso permitió la intervención de la policía y la fiscalía de la provincia, la que luego le cedió el lugar al fiscal Toranzos, quien encabezó el operativo que derivó en el rescate de Herrera.

Fue gracias al aporte que dio uno de los delincuentes, quien indicó dónde estaba escondida la víctima, a quien golpeaban, amenazaban con matar a sus hijos, pero no por decir, pues mencionaron dónde vivían y otros detalles que dejaron en claro que no eran criminales comunes e improvisados.

“Esto viene de Perú”

La inusitada violencia fue el común denominador desde que fue capturado, sin excepción, pues del juicio llevado adelante en agosto del 2024, surgió que Riquelme, la mujer que formaba parte de la banda convocada, era la que más lo golpeaba.

Hasta intentó evitar que la policía lo rescate escondiéndolo debajo de una cama, cuando el 4 de agosto, a las 24 horas de ser secuestrado, la policía ubicó la casa donde estaba cautivo, irrumpió, detuvo a los secuestradores y liberó a Herrera, aunque no pudieron dar con el sicario peruano, quien se las ingenió para escapar en el momento indicado.

A lo largo del caso, quedó en claro que todo el secuestro, el grado de saña que se usó contra Herrera fue a pedido del sicario extranjero. “Esto viene de Perú”, habría confesado uno de los criminales detenidos.

Por este hecho, los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, condenaron a 13 años de prisión a Lozano Tolaba y Daniel Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes.

Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Martínez y Arjona. Choque Aguirre recibió la misma pena, mientras que Chauqui y Riquelme fueron condenados a 10 años, también en calidad de coautores del mismo secuestro extorsivo agravado.