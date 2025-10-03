¡imperdible! Borges y Cervantes, "presentes" en la Feria del Libro de Salta

Bajo la premisa ‘La Historia y la Literatura pueden llenar un teatro’, Silvina Borelli, Agustina Ernst Saravia, Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico S A, invitan a participar de la charla “Borges y Cervantes desde la Historia y Literatura”.

La cita es el próximo miércoles 8 de octubre a las 17 horas, en el Teatro de la Usina Cultural, ubicado en España 98. Esta actividad se enmarca en la Decimoquinta Edición de la Feria del Libro Salta.

Es este un encuentro lector para recorrer los caminos que se bifurcan y confluyen en un diálogo placentero y constructivo entre Historia y Literatura a la luz del pensamiento de los grandes exponentes de la literatura universal.

La propuesta es libre y gratuita; está dirigida a los amantes de las letras y al público en general y estará a cargo de Silvina Borelli y Agustina Ernst Saravia, promotoras de la lectura, gestoras culturales y columnistas del programa Capítulo Dos que transmite la 89.9 FM Profesional.