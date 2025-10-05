Cinco días para leer, escuchar y disfrutar: Llega la XV Feria del Libro de Salta

Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural será sede de una nueva edición de la Feria del Libro de Salta, que cumple 15 años y ofrecerá más de 200 actividades con entrada libre y gratuita.

Durante cinco jornadas, escritores, artistas, editoriales, colectivos culturales y público se reunirán en una edición histórica que se consolida como uno de los encuentros editoriales más importantes del norte argentino.

La programación incluye presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos de música, danza, teatro, cine, juegos y propuestas para niños y jóvenes, además de 40 stands de editoriales y espacios gastronómicos para toda la familia.

El secretario de Cultura, Diego Ashur, destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado:

“Este es el resultado de meses de trabajo conjunto, donde cada decisión busca generar un espacio inclusivo, diverso y pensado para que todas las familias puedan disfrutar de la literatura y la cultura en su máximo esplendor”, señaló.

Entre las figuras nacionales confirmadas se encuentran Darío Sztajnszrajber, con su charla Pensar al otro; Alejandro Bercovich, con El país que quieren los dueños; y Noe Dans, creadora de Sommelier de Libros. También participará Haidu Kowski, quien dictará un taller epistolar de cartas de amor, presentará su novela Ya no hay afuera y coordinará la propuesta Chori-poesía.

Desde el sector editorial local, Magdalena Paz Posse (Mundo Editorial) destacó la relevancia del evento: “Estos días son una verdadera fiesta, porque el público puede encontrarse con los autores, descubrir nuevas propuestas y sentir que la cultura se construye entre todos.”

Por su parte, Noelia Fath, del espacio Bar de Letras, remarcó la colaboración con artistas emergentes, y Pilar Hearne, de Juventudes Artistas Salteñas, valoró la posibilidad de compartir escenarios con creadores de distintas generaciones.

El Café Literario, coordinado por Diego Tejerina, ofrecerá actividades cada hora, junto con venta de libros, infusiones y pastelería, pensado como un punto de encuentro para lectores y escritores.

La feria rendirá homenaje a la histórica editorial Tunparenda, precursora en los años ochenta en la publicación de autores salteños. La apertura contará con la actuación del grupo de jazz Niebla junto a Juventudes Artistas Salteñas, mientras que el cierre estará a cargo de la Serenata a Castilla, un tributo al poeta Manuel J. Castilla, con las voces de Mariana Carrizo y Sara Mamaní, bajo la dirección musical de Miguel Rivaynera, en la Casa de la Cultura.

Con la participación de comunidades originarias, editoriales regionales, colectivos artísticos jóvenes y la presencia invitada de la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), esta XV edición se presenta como un espacio federal, inclusivo y plural, donde la literatura, la música y las artes se entrelazan para ofrecer cinco días de cultura y celebración.

La programación completa puede consultarse en culturasalta.gov.ar