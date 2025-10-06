Tensión en la previa del acto de Javier Milei: Militantes libertarios y opositores fueron separados por un cordón policial

Militantes libertarios y agrupaciones opositoras protagonizaron este lunes un clima de tensión en los alrededores del Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde esta noche se presentará el presidente Javier Milei. Desde temprano, seguidores de La Libertad Avanza comenzaron a concentrarse y caminar por la zona, mientras que grupos contrarios se reunieron en Parque Los Andes, a pocos metros del estadio, con consignas de protesta.

A pesar del despliegue y la presencia de distintas fuerzas, el ingreso al estadio —con capacidad para 14.000 personas— se realizó con normalidad durante las primeras horas de la tarde. Los militantes libertarios manifestaron su apoyo al gobierno y se prepararon para acompañar la presentación del último libro del mandatario, publicado por la editorial Hoja de Ruta. El anuncio del evento incluyó un mensaje confrontativo hacia las estructuras tradicionales: “Los burócratas quieren que olvides que son tus empleados. Ellos se creen reyes. El 6 de octubre en el Movistar Arena, presentamos el libro que los desnuda”, acompañado por una imagen de Milei con una motosierra y el lema Las Fuerzas del Cielo.

Desde la organización insistieron en que se trata de un acto “de carácter privado y desvinculado de la estructura gubernamental”, aunque el evento adquiere un claro componente político como parte de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Para prevenir posibles enfrentamientos, se desplegó un cordón de Gendarmería Nacional, apoyado por la Policía de la Ciudad y fuerzas federales, que monitoreó tanto el ingreso de los militantes libertarios como las concentraciones opositoras. De un lado de la calle, quedaron entonces los simpatizantes del partido libertario mientras que en frente se colocaron los opositores.

Si bien la tensión era palpable por la cercanía de los grupos, la situación permanecía sin incidentes durante la tarde. Personas de distintos puntos del país llegaron al estadio para acompañar al presidente, mientras que los grupos de protesta permanecían en los alrededores bajo vigilancia policial. /A24