La construcción en Salta sigue cayendo en picada: “Sobrevivimos con obras provinciales”

La construcción atraviesa una de sus peores crisis en Salta. Según el último Informe de Coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en julio de 2025 la provincia registró una reducción del 19,5% en los puestos de trabajo formales en comparación con el mismo mes del año anterior.

El dato ubica a Salta como la segunda provincia con mayor retroceso interanual del país, solo superada por Santa Cruz, que presentó una caída del 29,4%.

En diálogo con InformateSalta, Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de Constructores de Salta, expresó su preocupación por el panorama del sector: “Lamentablemente desde que asumió la presidencia de Milei venimos en esta situación. Para nuestro sector ha sido el más perjudicado”, afirmó.

Segura sostuvo que “han logrado que la obra pública sea cero y la mayor parte de nuestras empresas ejecuta obras públicas”.

“En toda la Nación casi 600 mil personas han quedado sin empleo debido a que no hay obras”

El dirigente explicó que las empresas locales “vienen sobreviviendo gracias al Gobierno de la Provincia con las pocas obras que está ejecutando”, pero advirtió que “se necesita una inyección importante de proyectos para que el sector se recupere”.

Finalmente, reclamó mayor atención para la región: “Vivimos esperando que el centralismo de Buenos Aires se ocupe de nuestro norte argentino, y nunca llega esto”, lamentó.