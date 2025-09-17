La construcción en Salta sigue en crisis y desconfía del Presupuesto 2026

El sector de la construcción en Salta sigue atravesando un panorama crítico, con una marcada caída de la actividad y la pérdida de empleos, una situación que, afirmaron, se debe a la paralización de la obra pública a nivel nacional, agregando su incredulidad tras los anuncios de Nación en torno al Presupuesto 2026.

Así lo señaló el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, quien expresó su escepticismo sobre los recientes anuncios del presidente Javier Milei, a quien le atribuye la responsabilidad por la crisis del sector. “Lo único que le creo al Presidente es que dijo que iba a destruir la obra pública y a la Cámara Argentina de la Construcción, y lo ha hecho”, afirmó.

El dirigente calificó el discurso presidencial como una "chicana política" en medio de la campaña electoral. “Ve que perdió y empezó a tirar promesas como antes lo hizo (Sergio) Massa. En 25 días no va a solucionar nada. Promete aumentos para discapacidad, para el Garrahan, para todo, pero no va a terminar haciendo nada”. Además, agregó que, pese a los anuncios, “habla de capitales privados, pero en dos años no se licitó nada, salvo una obra en Vaca Muerta”.

Según señaló a FM Profesional, la crisis se refleja directamente en la provincia, donde la situación es cada día más complicada. “Se ha perdido muchísima mano de obra. Los números ya no importan porque la caída es tan grande que no sé si podremos recuperarla hasta fin de año o julio del que viene”, lamentó Segura, quien describió la situación de las empresas, algunas de las cuales "quedaron reducidas al dueño y un empleado”.

Segura también hizo referencia a la falta de comunicación con los legisladores de La Libertad Avanza. “Nunca se comunicaron. Apenas ganó Milei intenté hablar con Alfredo Olmedo y nunca me devolvió el llamado”, aseguró. Por ello, invitó a los diputados y candidatos a sentarse con la Cámara para "ver la realidad de las empresas de Salta, que no es la misma que la de Buenos Aires o los grandes centros del país”.

El dirigente también cuestionó a los representantes libertarios por su falta de compromiso. “Si abandonaron la salud pública y la discapacidad, ¿cómo no van a abandonar la obra pública, que fue la muletilla de Milei para ganar?”, señaló, enfatizando el abandono que, a su parecer, sufre el sector.

Para finalizar, Segura hizo hincapié en su rol de defensor de las empresas locales. “Yo siempre defendí a las empresas de Salta. Esta gente no defiende los intereses de la provincia ni de las personas con discapacidad ni de la universidad. Lo que está en juego es mucho más que un Presupuesto: es el futuro de nuestra gente y nuestras empresas”, concluyó.