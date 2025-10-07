"¡No lo queremos en el barrio!": Denuncian a un sujeto por abuso a un joven discapacitado

El día sábado el barrio 25 de mayo fue escenario de un supuesto hecho de abuso sexual sobre un joven con discapacidad y si bien el acusado está detenido, familiares de la víctima piden que el sujeto, conocido en el barrio por distintos hechos delictivos, continué detenido.

Según relata Gabriela, tía de José, el joven que habría sido abusado el hecho acontenció el sábado en la noche tras haber arribado a su vivienda: "Le digo 'José entrá' se quedó afuera sentado, como suele hacer. Se pone a mirar autos, habla solo y se sienta solo hasta que entra a casa y ya son las 12, 1".

Recuerda que su marido salió y le dijo 'José no te estes yendo'. Como a las 12.30 'José entrá' y estaba sentado abajo de un árbol. Él como que quería levantarse, cuando entra a casa se va a la pieza. Cuando otras veces yo le digo vení comé, él viene. Fui a su pieza y le dije 'vení levantate y comé', viene come y cuando se levanta le veo tenía 'chuponeando' el cuello. Le digo ¿qué te paso?"

Atenta a lo que pasaba la hija de la mujer le preguntó al joven "¿Fue el p... Andrés?" y él dice "Si". A esto agregó que "lo empezamos a retar y él me dice, me lleva a comprar".

Luego recuerda que su yerno le pidió que lo revisara, ya que el joven no quería sentarse "Le decía ¡Sentate! y me dijo, no porque me duele" Agregó: "Cuando yo lo fui a limpiar, tenía sangre en la c...".

Recuerda que su marido, su hija y yerno, fueron a la casa del acusado y la apedrearon. Luego el sujeto se presentó en la comisaría de Lola Mora a denunciar el ataque y quedó detenido por la denuncia que ya había radicado ella. La mujer exigtió que:

"¡No queremos que salga él! No lo queremos ver en el barrio, hay menores. Unas horas antes que le arruinara la vida a mi sobrino". Por último advirtió por Multivisión Federal que los vecinos y familiares, la fueron a buscar con intenciones de incendiarle la vivienda al acusado.

"Yo voy a confiar en la Justicia"