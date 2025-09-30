Abuso sexual: Piden que un hombre sea llevado a juicio por abusar de una adolescente

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid solicitó ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa contra un hombre de 31 años acusado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia judicial.

La intervención de la UDIS inició luego de que la madre de una adolescente de 16 años denunciara a la pareja de su hermana.

De acuerdo a su testimonio, el hecho se dio cuando su hija fue a casa de su tía para cuidar a sus primos. En esta ocasión, el sujeto aprovechó que su pareja no se encontraba en la casa y la sometió a tocamientos. Ante la situación, aseguró que la menor se resistió.

Desde la Fiscalía se tomaron diferentes medidas para corroborar lo denunciado y reunir la evidencia necesaria para sostener una acusación formal.