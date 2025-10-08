Nuevo reves para el Gobierno de Milei: Diputados aprobó modificaciones al régimen de DNU

Con un debate que previamente se acordó acotar a un número limitado de oradores, la Cámara baja debatió una modificación a la Ley 26.122, la que reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial de leyes.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.



Finalmente, tras varias horas de debate, la modificación al Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la oposición juntó los votos necesarios y le asestó otro golpe al oficialismo aprobando los límites al presidente. La votación fue 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones. Antes de la votación el bloque de la Unión Cívica Radical, manifestó su decisión de abstenerse.