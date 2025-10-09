Muerte de Sofía Benítez: Se dispuso la reserva de actuaciones en la causa

La joven murió el pasado viernes, después de llegar en grave estado al Centro de Salud de Villa Primavera.

En el marco de la investigación que se lleva adelante, la fiscal penal Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad Fiscal de Femicidios, dispuso la reserva de actuaciones.

La joven llevó al Centro de Salud de Villa Primavera, el 29 de septiembre, tras sufrir una descompensación. Después fue trasladada al Hospital San Bernardo.



La reserva de actuaciones fue dispuesta con el objetivo de preservar la eficacia de las medidas en curso, proteger la integridad de la prueba, evitar interferencias de información sensible, y garantizar el respeto al debido proceso. Esta figura, contemplada en el Código Procesal Penal, limita el acceso público a ciertos actos de la investigación mientras persista la necesidad de confidencialidad.

Actualmente, se practican estudios complementarios de autopsia por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), además de otras diligencias orientadas a determinar las circunstancias del hecho e identificar, en su caso, posibles responsabilidades penales.