A dos semanas de las elecciones, la encuesta que encendió las alarmas en el gobierno de Milei

A apenas dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un nuevo sondeo en la provincia de Buenos Aires encendió las alertas dentro del gobierno de Javier Milei.

La encuesta, realizada por la consultora Nueva Comunicación, revela una clara ventaja de casi 15 puntos para la lista de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, frente a La Libertad Avanza, que postula a Karen Reichardt y Diego Santilli.

El estudio, que consultó a 2.759 personas, muestra a Taiana con un 43,1% de intención de voto, mientras que la fórmula libertaria alcanza el 28,3%.

Esta diferencia en el distrito más poblado del país, considerado “la madre de todas las batallas” electorales, representa un escenario preocupante para el oficialismo, que busca mantener su influencia en el Congreso.

En un distante tercer puesto se encuentra Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, con un 4,1%, seguido por Florencio Randazzo, de Provincias Unidas, con un 3,3%. El sondeo también refleja un 10,6% de indecisos, un segmento clave que ambos espacios intentarán captar en la recta final de la campaña.

Este panorama complicado para el oficialismo en Buenos Aires se suma a otras encuestas que muestran un desgaste en la imagen del presidente y una creciente inquietud por la situación económica del país