El Albo ya tiene rival para Cuartos de Final

El Albo ya tiene rival para Cuartos de FinalDeportes12/10/2025
El rival de Gimnasia y Tiro será Estudiantes de Río IV , primero se juega en Salta y definen en Córdoba con ventaja deportiva.
🔥🇦🇷 ASÍ QUEDARON DEFENIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DEL REDUCIDO— Diario Olé (@DiarioOle) October 13, 2025
Gimnasia de Jujuy 🆚 Deportivo Madryn
Gimnasia y Tiro 🆚 Estudiantes RC
Dep. Morón 🆚 Atlanta
Tristán Suárez 🆚 Estudiantes https://t.co/zfRsvSX37L.
✅ A partir de esta instancia, los cruces son a ida y vuelta. El… pic.twitter.com/IQEL8YxRe2
Te puede interesar
Salta coronó a los nuevos campeones sudamericanos del tenis juvenil
InformateSaltaDeportes12/10/2025
Lo más visto