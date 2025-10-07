Palpitando el partido contra Temperley, Gimnasia y Tiro va por el sueño del ascenso

Este sábado, desde las 20:30 horas, Gimnasia y Tiro recibirá a Temperley en el estadio David Michel Torino, en el marco del primer cruce del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El Albo comienza una nueva travesía con la ilusión intacta: alcanzar el tan ansiado regreso a la máxima categoría. Tras una sólida campaña en la Primera Nacional, el equipo dirigido por Teté Quiroz finalizó en el cuarto puesto de la Zona A, lo que le permite disputar este partido con ventaja deportiva y localía.

El primer desafío será en casa, el escenario donde Gimnasia y Tiro supo construir gran parte de su fortaleza y cosechar la mayoría de sus puntos. Ante su gente, buscará dar el primer golpe en el Reducido y seguir alimentando el sueño.

El equipo llega motivado tras vencer a Racing de Córdoba en la última fecha, resultado que lo posicionó en el cuarto lugar y le aseguró jugar este cruce en condición de local. El rival será Temperley, dirigido por un viejo conocido: Rubén Darío Forestello, ex entrenador del Albo y artífice del histórico ascenso a la Primera Nacional. El equipo de "Yagui" vine de ganarle 3 a 0 a Chicago y quedo sexto en la tabla.

Un triunfo de Gimnasia y Tiro le permitirá avanzar a la segunda fase del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En esa instancia, los cruces se disputarán a doble partido, con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en la tabla, que además definirá la serie como local.