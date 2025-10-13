"Poyo" Rojas: “Si la gente está ilusionada, nosotros también”

Fabricio “Poyo” Rojas fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de Gimnasia y Tiro sobre Temperley, que le permitió al equipo salteño avanzar a los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El delantero hizo uno de los goles y se convirtió en una de las figuras del encuentro. “Estoy contento por el triunfo y por haber marcado. Esta semana trabajamos para esto, para poder empezar los playoffs con todo, así que es muy importante para mí haber hecho el gol”, destacó.

También se refirió a su presente en el club. "Es un momento único que estoy viendo. La verdad que estoy muy agradecido del club, a mis compañeros, al técnico, la verdad que muy contento. Así que, bueno, ahora a disfrutarlo", dijo.

De cara al choque con Estudiantes de Río Cuarto, previsto para el sábado a las 19 horas, aseguró que "cada partido es una final y hay que jugarla como tal". "Se viene un partido duro, vamos paso a paso, acá en nuestra casa somos muy fuertes", sostuvo.

Por último, habló sobre la ilusión que despierta el equipo en la hinchada y en el propio plantel. "Si la gente está ilusionada, nosotros también, vamos por más”, finalizó.