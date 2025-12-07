¡Hay campeón! Lando Norris, el rey de la F1, ganó Verstappen y Colapinto fue último

¡Hay campeón! Lando Norris, el rey de la F1, ganó Verstappen y Colapinto fue últimoDeportes07/12/2025
Lando Norris se consagró campeón del mundo en la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Tras el Gran Premio de Abu Dhabi, finalizó en el tercer lugar, lo que le alcanzó para no poder ser alcanzado.
En el Circuito Yas Marina hizo una tarea prolija a bordo del McLaren y no fue alcanzado por Max Verstappen, que ganó la carrera, ni su compañero Oscar Piastri.
El argentino Franco Colapinto salió en la última posición.
Últimas noticias
Imputan a un hombre por el homicidio en barrio Norte Grande
InformateSaltaJusticia07/12/2025
Te puede interesar
Clásico Salteño: Definen un megaoperativo para garantizar un partido seguro
InformateSaltaDeportes07/12/2025
¡Está locura! Las coincidencias del Mundial 2026 que ilusionan a los argentinos
Por Guillermo CaliuoloDeportes06/12/2025
Lo más visto
¡Está locura! Las coincidencias del Mundial 2026 que ilusionan a los argentinos
Por Guillermo CaliuoloDeportes06/12/2025