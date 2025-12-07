¡Hay campeón! Lando Norris, el rey de la F1, ganó Verstappen y Colapinto fue último

Lando Norris se consagró campeón del mundo en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Tras el Gran Premio de Abu Dhabi, finalizó en el tercer lugar, lo que le alcanzó para no poder ser alcanzado.

En el Circuito Yas Marina hizo una tarea prolija a bordo del McLaren y no fue alcanzado por Max Verstappen, que ganó la carrera, ni su compañero Oscar Piastri.

El argentino Franco Colapinto salió en la última posición.