Mangione, sobre SAMEC: “Las 240 horas no solo las reafirmo, sino que lo aseguro”

Luego de las declaraciones de referentes del SAMEC sobre el cobro de la disponibilidad y permanencia para responder a las emergencias por vuelos sanitarios, donde afirmaban que el ministro Mangione contaba con información errónea al decir que cobraban por 240 horas, la respuesta no tardó.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, fue contundente al ser consultado sobre el tema: “Salió un doctor hablando, de las 240 horas, no solo los reafirmo, sino que lo aseguro y él era uno de los que cobraba 240 horas”.

A esto explicó que, si bien cobraban esta cantidad de horas, posteriormente fueron reducidas a 180 horas y luego a 120 horas sin hacer más de un vuelo por mes.

“Ahora se va a hacer 30 horas que se le va a pagar a todos para tener permanencia y estar atento a la llamada, y cada vez que haga un vuelo y dure 6 horas se le pagará las 6 horas como tiene que ser” dijo a Multivisión Federal.

Sobre la demora en las cirugías informó que se ejecuta un plan de contingencia donde se trabajará sobre las cirugías más urgentes, si bien entiende que todas lo son, pidió disculpas a los salteños: “Tomar esa decisión es difícil, pero estamos en esta coyuntura” finalizó.