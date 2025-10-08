“No hay esa millonada”: Médicos se defienden tras las irregularidades denunciadas en el SAMEC

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, indicó irregularidades en los vuelos sanitarios a raíz de la auditoría realizada al SAMEC, señalando que los médicos cobraban por mes hasta $3.800.000 y no los realizaban.

“Bajamos, en vez de 240 le pagamos 30 horas de guardia por tener la disponibilidad y la permanencia en esa semana para poder viajar” dijo el titular de la cartera.

Como referente del SAMEC, el Dr. Eduardo Marchetti dialogó con Multivisión Federal sobre esta situación, indicando que la información con la que cuenta el ministro es errónea.

“No queremos confrontación, queremos explicarle al ministro que la información que tiene es errónea, nadie en el SAMEC cobra 240 horas”, explicando que su sueldo se divide en 30 y 60 horas semanales tanto de vuelos sanitarios como de planta, por lo que aquello que se paga es la disponibilidad y predisposición a responder las emergencias de los vuelos sanitarios.

Lo que le solicitan al ministro de pago esta establecido en el estatuto por estar predispuestos, listos y preparados ante la emergencia, contando con pocos recursos el SAMEC, sin viáticos y con el riesgo de viajar en vuelos sanitarios considerados como tripulantes: “Queremos vivir con un sueldo digno y de nuestra profesión que tanto hemos estudiado y tenemos esa vocación de servicio del SAMEC”.

El sueldo del SAMEC se conforma con el sueldo de planta más las 120 horas por vuelos sanitarios, esas horas de guardia de vuelo sanitario se abonan como si fueran hora de guardia en una ambulancia, con un valor de $15.000: “Nos dividimos en 30 horas de planta y 120 mensuales de guardia de vuelo sanitario”.

“No hay esa millonada que dice el ministro, tienen una información errónea”.

“Queremos un sueldo digno acorde a nuestra profesión, para lo que nos preparamos y seguimos preparando, no queremos ser medico indigente, tenemos una reducción, con lo que quiere hacer el ministro, un 50%” dijo Marchetti.

Hizo hincapié que el servicio de traslado aerosanitario de Salta es el mejor de todo el país, tanto en equipamiento como en profesionales, por lo que quieren seguir manteniendo ese estandarte, pero con un sueldo digno: “Estamos abiertos al diálogo” finalizó.