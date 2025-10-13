Préstamos de hasta $40 millones para jubilados ¿quiénes podrán solicitarlo?

Durante octubre de 2025, los jubilados que buscan acceder a financiamiento cuentan con diversas opciones de créditos personales ofrecidas por diferentes entidades bancarias.

Estas líneas de crédito están diseñadas para cubrir gastos imprevistos, concretar compras importantes o financiar proyectos personales, con trámites simples y acreditación rápida del dinero. Algunas de las opciones son:

Préstamo del Banco BBVA: Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con un monto máximo de $40.000.000 y devolución en hasta 60 meses. El trámite se realiza de manera completamente online.

Requisitos básicos:

Ser jubilado o pensionado.

Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

Condiciones del crédito: Monto mínimo: $10.000 - Monto máximo: $40.000.000. Plazo: de 6 a 60 meses.

Edad: entre 18 y 74 años.

Ingreso mínimo: $308.200.

Antigüedad laboral: de 3 meses a 2 años (según el caso).





Préstamo del Banco Provincia: mantiene su línea de créditos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para empleados públicos y privados. Los montos pueden alcanzar los $50.000.000, con devolución en hasta 72 meses.

Condiciones principales:

Monto máximo: $50.000.000.

Plazo: hasta 72 meses.

Tasa fija anual (TNA): 98%.

Ejemplo de cuota: $8.680,95 cada $100.000.

Acreditación del dinero: dentro de las 24 horas tras la aprobación.



Préstamo del Banco Nación: ofrece su línea de créditos personales dirigida a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. El trámite se realiza completamente de forma digital y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.

Beneficiarios: