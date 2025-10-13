Préstamos de hasta $40 millones para jubilados ¿quiénes podrán solicitarlo?Economía13/10/2025
Durante octubre de 2025, los jubilados que buscan acceder a financiamiento cuentan con diversas opciones de créditos personales ofrecidas por diferentes entidades bancarias.
Estas líneas de crédito están diseñadas para cubrir gastos imprevistos, concretar compras importantes o financiar proyectos personales, con trámites simples y acreditación rápida del dinero. Algunas de las opciones son:
Préstamo del Banco BBVA: Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con un monto máximo de $40.000.000 y devolución en hasta 60 meses. El trámite se realiza de manera completamente online.
Requisitos básicos:
- Ser jubilado o pensionado.
- Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.
- Condiciones del crédito: Monto mínimo: $10.000 - Monto máximo: $40.000.000. Plazo: de 6 a 60 meses.
- Edad: entre 18 y 74 años.
- Ingreso mínimo: $308.200.
- Antigüedad laboral: de 3 meses a 2 años (según el caso).
Préstamo del Banco Provincia: mantiene su línea de créditos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para empleados públicos y privados. Los montos pueden alcanzar los $50.000.000, con devolución en hasta 72 meses.
Condiciones principales:
- Monto máximo: $50.000.000.
- Plazo: hasta 72 meses.
- Tasa fija anual (TNA): 98%.
- Ejemplo de cuota: $8.680,95 cada $100.000.
- Acreditación del dinero: dentro de las 24 horas tras la aprobación.
Préstamo del Banco Nación: ofrece su línea de créditos personales dirigida a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. El trámite se realiza completamente de forma digital y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.
Beneficiarios:
- Jubilados y pensionados que perciben sus ingresos en el Banco Nación.
- No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social.
- Características del crédito: Monto mínimo: $10.000 - Monto máximo: $50.000.000. Destino: libre. Moneda: pesos argentinos. Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del ingreso neto.
- Plazos disponibles según modalidad: Hasta 36 meses con e@descuento. Hasta 72 meses con débito en cuenta.