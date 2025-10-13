Pymes, con actividad aún en baja y leve entusiasmo por el Día de la Madre

Otro mal mes para el sector: Es que las ventas minoristas pymes en septiembre registraron una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%.

Al respecto de este dato InformateSalta habló con Darío Pellegrini, de la Cámara Pyme de Salta, quien analizó esos números señalando que esta baja se da con una falta de dinero en circulación, una carencia de consumo, lo cual complica las expectativas para el Día de la Madre.

“Se mantiene la tendencia hacia abajo, resultado de una política de un país donde hay poco consumo, el problema que tenemos las pymes es la falta de consumo y de circulante, junto a una sensación de un dólar atrasado”, analizó primeramente.

A esto agregó que, junto a un dólar atrasado y bajo, las pymes “se concentran en el mercado nacional que tiene un bajo consumo y altos costos fijos, con una fórmula donde las pymes no puedan tener bien resuelta su productividad y entrando a procesos de cierres, en una selección natural”.

“Hay un mercado con falta de circulante, peatonales vacías, más un comercio ilegal que distrae al consumo”

Ejemplo de las complicaciones con esta realidad es el turismo pues, si bien el sector puso pulgar arriba tras el finde largo del Día de la Raza, Pellegrini exhortó: “Recordemos que el promedio hotelero para pagar costos es del 60%, entonces una noticia que aparenta buena, significa pagar los costos, ahí no hablamos de rentabilidad, inversión o crecimiento, es buena noticia no quedar en negativo”, indicó.

Por último y sobre la venida del Día de la Madre en pocos días, el sector espera movimiento, pero es coherente en expectativas. “Si bien las PYMES no tenemos un sector fuerte dedicado solo al comercio, entendemos que hay una expectación por el día de la madre, aunque si bien hay un movimiento, no son los esperados, no es que salvan el mes”, finalizó.

“Esperamos que se pueda inyectar algo de circulante”