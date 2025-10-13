Fue imputado el hombre que amenazó a un periodista con un arma

Fue el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, quien imputó de forma provisional a un hombre de 21 años como autor de los delitos de amenazas con arma y apología del délito en concurso real.

La Fiscalía intervino de oficio luiego de tomar conocimiento de un hecho difundido por un medio digital en el que un joven que realizaba tareas periodísticas en el centro de la Ciudad de Salta fue abordado por un hombre que profería insultos y amenazas con un arma blanca.

Luego de la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva del acusado.

El jueves pasado, personal de la Policía de Salta fue alertado de un hecho en el centro de la Ciudad de Salta cuando un trabajador de un medio digital realizaba una entrevista y un hombre se acercó de forma amenazante, portando un cuchillo e insultando, lo que quedó registrado en cámara.

Cuando realizaban tareas de patrullaje, detectaron en la vía pública al sospechoso, oculto entre los automóviles estacionados, por lo que se procedió a su demora. Posteriormente, el damnificado radicó denuncia por el hecho y señaló que no era la primera vez que esta persona lo amenazaba.