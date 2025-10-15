Nubicom: Una empresa salteña, un referente regional en telecomunicaciones

Lo que comenzó hace poco más de una década como un proyecto local para mejorar la conectividad en el norte argentino, hoy se ha consolidado como una de las compañías tecnológicas más sólidas y de mayor crecimiento del interior del país. Nubicom, empresa salteña de telecomunicaciones, continúa expandiendo su presencia y anuncia un paso histórico: su participación en la licitación internacional de servicios 5G en Paraguay, marcando así el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.

Con una cobertura que abarca la provincia de Salta y parte de Jujuy y Catamarca, Nubicom ha logrado posicionarse como un referente regional en servicios de conectividad. Su crecimiento se apoya en una política clara: reinvertir las utilidades en infraestructura, tecnología y expansión, fortaleciendo año tras año su red y su capacidad operativa.

Uno de los hitos más relevantes es la inversión de mas de 60 Millones de dólares en el despliegue de fibra óptica en la provincia, que permite ofrecer servicios de internet de alta velocidad y gran estabilidad tanto para hogares como para empresas e instituciones. Este avance consolidó a Nubicom como pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el norte argentino, acompañando el crecimiento económico y digital de la región.

Actualmente, la compañía proyecta continuar llevando su red de fibra óptica a nuevas localidades del interior de la provincia, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar que cada comunidad salteña tenga acceso a una conectividad moderna, estable y de calidad internacional.

Cada inversión que realizamos vuelve a Salta y al norte argentino en forma de infraestructura, empleo y progreso. Creemos en un modelo de crecimiento que combina innovación con desarrollo local.

El proceso de internacionalización de Nubicom comenzó en 2014, con el inicio de operaciones en Lima, Perú, donde la empresa dio sus primeros pasos fuera del país, desarrollando soluciones de conectividad y soporte tecnológico en el ámbito corporativo. Esa experiencia marcó el punto de partida para su expansión regional y sentó las bases de un modelo de gestión exportable.

Hoy, ese camino se consolida con la adjudicación de una licencia para la prestación de servicios 5G en Paraguay, un hito que permitirá a Nubicom desplegar la mayor red 5G del país vecino, bajo un esquema Standalone (5G Pura).

El proyecto se desarrollará junto a Ericsson y Nokia, líderes mundiales en infraestructura de telecomunicaciones, que aportarán soporte técnico e ingeniería de alto nivel. Esta alianza posiciona a Nubicom como una empresa regional con capacidad de ejecutar proyectos de escala internacional y consolidar un puente tecnológico entre Argentina y Paraguay.

Con una visión de largo plazo y un fuerte compromiso con la innovación, Nubicom se consolida como una empresa salteña con raíces locales y proyección internacional, llevando la conectividad del norte argentino más allá de las fronteras.