Imputaron a un exparticipante de Gran Hermano por juegos de azar ilegales

En la última edición de Gran Hermano, el participante se hizo conocido, sobre todo por su relación con Cata Gorostidi.

Esta vez, Joel Ojeda, está en el centro de un escándalo policial que sacude al mundo del espectáculo. En la madrugada de hoy, el exconcursante fue imputado luego de un allanamiento en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel, acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales.

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

El caso tomó una gravedad mayor por la magnitud del alcance del ex Gran Hermano: en este tipo de plataformas ilegales, promocionadas por figuras mediáticas, pueden ingresar incluso menores de edad, exponiéndolos al riesgo y fomentando apuestas prohibidas.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda lograron secuestrar un iPhone 15, dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. También se encontraron 398.930 pesos en efectivo.