Reapareció Bettina Romero y defendió a Emilia Orozco

La ex intendenta de la ciudad de Salta reapareció tras algunas semanas alejada de la espera pública, Bettina Romero le dedicó un tweet a la diputada nacional Emilia Orozco quien había sido cuestionada por buscar el uso político de la muerte del ex comisario Cordeyro.

Es que días atras, antes de que se conozca el fallecimiento de Cordeyro, Orozco buscó con un video en redes sociales hacer uso político de la tragedia.

A través de su cuenta de X (Ex Twitter), la ex mandataria municipal defendió a Orozco y advirtió que la diputada nacional está pidiendo "verdad" en el caso del ex comisario.

En otro mensaje recordó que ella, durante su mandato sufrió "varios ataques, amenazas y operaciones mediáticas llenas de mentiras, todas a fuerza del sobre de la pauta".