¡Otra vez! Nuevo ataque vandálico contra un vehículo municipal en Orán

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en San Ramón de la Nueva Orán durante la noche del miércoles. Esta vez, el blanco fue nuevamente un vehículo perteneciente a la Municipalidad, lo que representa el segundo ataque en menos de dos semanas.

El vehículo se encontraba estacionado frente a las oficinas de la Gerencia de Tránsito cuando un individuo rompió el vidrio de la puerta del acompañante e intentó sustraer elementos del interior. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, según informó RadioOrán.

Gracias al sistema de cámaras de seguridad instaladas en la zona, el autor fue rápidamente identificado y denunciado ante las autoridades policiales.

Este nuevo episodio se suma a otro ataque ocurrido días atrás contra el mismo vehículo, lo que generó preocupación en el ámbito municipal por la reiteración de hechos vandálicos en la ciudad.