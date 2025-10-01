Ex agente de Tránsito coimero: "Fue dado de baja por varios problemas"

Novedad de las últimas horas fue lo ocurrido en la ciudad de Salta donde un conductor, quien se negó a pagar una “coima” ante una falta de Tránsito, empezó una pelea contra un inspector del organismo municipal, el cual resultó no serlo, sino que había sido desplazados del mismo por irregularidades.

Al respecto del caso el director de Tránsito de la Municipalidad, Matías Assennato, habló con Somos Salta donde amplió los datos del caso, recalcando que el mismo involucró “a un ex inspector que había sido dado de baja de su contrato en la institución por varios problemas que habíamos tenido con él”.

Sobre el hecho, contó que el mismo pasó en la tarde del domingo, donde intervinieron tras tomar conocimiento “ante un supuesto inspector, con un vecino, con agresiones, detectamos que era ese ex agente, que había intentado hacer un supuesto cobro por una multa que no podía realizar”.

En ese momento, el ex agente quiso hacer un control, parar un vehículo, diciendo que no le iba a hacer la multa al conductor si le pagaba con plata, comenzó la discusión y fue allí cuando intervino la Policía. “Nosotros intervenimos e hicimos una denuncia más”, agregó Assennato.

En base a este hecho, el funcionario recordó a los conductores que los agentes de Tránsito que sí son parte del organismo municipal portan una tarjeta identificatoria, donde está el nombre, apellido, DNI y número de legajo para su reconocimiento.

“No se debe pagar a nadie y, si se paga, eso es un ilícito”