Vándalos apedrearon autos y destruyeron una plazoleta en Rosario de Lerma

La madrugada del domingo fue de terror para los vecinos del barrio 16 de Junio de Rosario de Lerma. Al menos dos adolescentes, uno de ellos encapuchado y el segundo en bicicleta, desató una ola de vandalismo que dejó como saldo autos con parabrisas rotos y la plazoleta del barrio destruida.

Según el relato de los damnificados, cerca de la 1:30 de la madrugada, cámaras de seguridad privadas captaron el momento en que un joven encapuchado, acompañado por otro en bicicleta, se detuvo frente a un vehículo estacionado.

En cuestión de segundos, lanzó una piedra y rompió el parabrisas vecino reportó haber sufrido exactamente el mismo ataque. Además al amanecer se en.contró una plazoleta totalmente destruida, publicó Valle de Lerma Hoy.

Todo indica que los mismos vándalos serían responsables de ambos episodios.



