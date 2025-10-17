Para celebrar con mamá: Menús y promociones en el polo gastronómico mercadito “Evita”Sociedad17/10/2025
El mercado San Miguel continúa brindando ofertas y promociones en vísperas del Día de las Madres. En esta oportunidad, dio a conocer la propuesta del polo gastronómico mercadito “Evita”, ubicado en Leguizamón esquina Ibazeta.
Este sábado 18 y domingo 19 los locales contarán con promociones especiales y combos pensados especialmente para agasajar a las madres en su día.
En “El León”; sándwiches y pizzas, durante el sábado se ofrecerán estas promo:
- 2 pizzas muzzarella + una gaseosa (primera marca) de 1.5 litro a solo $25.000
- 2 sandwichs completo a elección: lomito, milanesa, hamburguesa o patynesa, más una gaseosa (primera marca) de 1.5 litro a solo $25.000
- Descuentos especiales en parrilladas y empanadas si venis con mamá.
En el local “Burger Fantasy” prepararon super ofertas tanto sábado como domingo:
- Bacon Cheese 2.0, dos medallones de carne, doble cheddar, panceta, salsa barbacoa y papas fritas $13.000.
- Big Mex;, doble medallón de carne, doble cheddar, guacamole, salsa
Barbacoa y papas, más un pouch o pileta de cheddar $22.000.
- 3 hamburguesas dobles más papas más un plato con bastones de pollos y papas (para niños), más una gaseosa de 1.5 litro a solo $42.000.
- 3 hamburguesas simples más papas, más un plato con bastones de pollos, más una gaseosa de 1.5 litro a solo $36.000.
Por su parte en “El Triángulo” ofrecerán las siguientes promociones y combos:
- Milanesa Napolitana para dos personas, con arroz, puré, ensalada y papas fritas a $21.000.
- Milanesa Napolitana para 4 personas, con papas fritas a $36.000.
- Tira de asado o vacío con papas bastón o papas españolas a $21.000.
- Parrilla para dos personas con guarniciones, más dos empanadas $34.000.
- Parrillada completa para 4 personas con guarnición $45.000.
- Una docena de empanadas de carne más una gaseosa (primera marca) a $18.000.
En el local de “Olguita” empanadas, tendrán precios especiales para quienes vayan con mamá a compartir el incomparable sabor de las empanadas más ricas.
Finalmente, en el local de “Pizza Boom 2”; se podrán acceder a estos combos:
- Pizza muzzarella, medio metro, 12 porciones a $14.000.
- Pizza especial, medio metro, 12 porciones a $15.000.
- Pizza especial palmitos, medio metro, 12 porciones a $19.000.
- Pizza fugazzeta, medio metro, 12 porciones a $15.000.
- Pizza Balcarce, medio metro, 12 porciones a $21.000.
- Pizza napolitana, medio metro, 12 porciones a $15.000.
- Pizza calabresa, medio metro, 12 porciones a $16.000.
- Pizza tres quesos, medio metro, 12 porciones a $15.000.
- Pizza turca, medio metro, 12 porciones a $17.000.
- Pizza roquefort, medio metro, 12 porciones a $17.000.
- Pizza champiñón, medio metro, 12 porciones a $18.000.
- Pizza tropical, medio metro, 12 porciones a $18.000.
- Pizza Carla, medio metro, 12 porciones a $25.000.