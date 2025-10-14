Perfumes, el clásico que nunca falla: descuentos de hasta el 50% por el Día de la Madre

Se acerca el Día de la Madre y los perfumes vuelven a ser uno de los regalos más elegidos y en los comercios ya se pueden encontrar promociones especiales y descuentos que permiten sorprender a mamá con su fragancia favorita sin gastar de más.

En Perfumerías Juleriaque hay promociones de precios, por lo que pueden encontrar primeras marcas con descuentos que van del 20% al 50%, una oportunidad que estará disponible hasta el 19 de octubre.

Otro beneficio que ofrece siempre el local es el regalo por compra de marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, entre otros.

Este año apuestan a descuentos y promociones bancarias, como Modo con reintegro del 10% o Mercado Pago en días puntuales. Cuentan además con 12 pagos con American, Santander hasta 9 pagos, más los descuentos.

“La compra la hace el hombre normalmente y vienen a reponer las fragancias, van más a lo seguro (…) un 70% son los que reponen fragancias” comentó Analía de Juleriaque a InformateSalta, quien agregó que además del perfume favorito de mamá, consultan mucho por tendencias o propagandas de internet.