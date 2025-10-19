El espectacular video de Banfield para concientizar sobre el cáncer de mama: Una “charla” viral de una plateísta sirvió para visibilizar y prevenir

La imagen de la hincha de Banfield que se hizo viral hace un mes y ahora sirvió para concientizar sobre el cáncer de mama.

Hace un mes, en el entretiempo del partido entre Banfield y Tigre en el estadio Florencio Sola, las cámaras de la televisación oficial enfocaron a dos mujeres que charlaban animadamente mientras fumaban un cigarrillo. El fragmento fue subido a las redes sociales cuando una de ellas, con sus gestos, generó en el imaginario popular estar hablando sobre otras cuestiones, que motivaron un sinfín de teorías. Pero este domingo, un espectacular video publicado por el ’Taladro’ sirvió para que la protagonista de esta historia cuente la verdadera trama de la charla y sirvió para hablar sobre el cáncer de mama, en el Día Mundial de la lucha contra esta enfermedad.

"¿Qué analizaban las hinchas de Banfield?", sugería el texto del video que compartió la cuenta del canal TNT Sports en sus redes sociales y que inmediatamente se volvió viral, a partir de las teorías que surgieron, muchas vinculadas a lo sexual en virtud de los gestos y lectura de labios que habían realizado sobre la mujer.

"¿Se acuerdan de este video?", se preguntó Gisela, en el inicio del video que realizó el equipo de prensa de Banfield y que se compartió este domingo en las redes sociales del club.

Y ese pie sirvió para revelar el verdadero motivo de lo que estaba explicándole a su amiga en la butaca del estadio Florencio Sola. "Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado. Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama", explicó.

"Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo. El video fue sacado de contexto, el gesto que le hago a mi amiga es de la situación que te hacen cuando te hacen una mamografía", completó.

"El que me conoce -siguió- sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona". /Clarín

