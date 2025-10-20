Billeteras virtuales siguen reportando fallas tras las caída de Amazon

Tecnología20/10/2025
Billeteras virtuales

Tras el fallo masivo en el servicio de Amazon Web Services (AWS), el gigante de la computación en la nube, algunas billeteras virtuales siguen acusando complicaciones en sus funciones.

Entre las 8 y las 11 de la mañana, la operatoria de billeteras virtuales y bancarias quedó comprometida. Plataformas cruciales como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Galicia sufrieron importantes demoras al intentar procesar pagos y transferencias, generando frustración en usuarios y comercios. Incluso, la esencial recarga digital de la tarjeta SUBE se vio afectada por la crisis.

La caída incluso repercutió en el ámbito laboral y educativo, dejando inaccesibles proyectos en Canva y provocando reiteradas desconexiones y demoras en las respuestas del sistema de inteligencia artificial ChatGPT.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse pasado el mediodía, el incidente dejó en evidencia la extrema dependencia que tiene el ecosistema digital mundial de unos pocos proveedores de infraestructura, como AWS. 

La compañía de Jeff Bezos, que opera en Argentina desde 2019, ahora planea expandir su presencia localmente, buscando optimizar la conectividad y el rendimiento para empresas clave. 

