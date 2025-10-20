Caída global de Amazon Web Services dejó fuera de servicio a Prime Video, Alexa, Fortnite y más

Una falla en Amazon Web Services (AWS) provocó este lunes una interrupción masiva en múltiples plataformas digitales a nivel mundial, afectando aplicaciones de streaming, videojuegos, servicios financieros y dispositivos conectados al hogar. Entre los servicios afectados estuvieron Prime Video, Alexa, Canva, Fortnite, Signal y diversos bancos.

Los reportes de errores y fallas se multiplicaron mientras Amazon emitía actualizaciones para tranquilizar al mercado y trabajaba en la restauración de sus servicios.

La compañía indicó que el origen del problema se produjo por fallas en una de sus bases de datos, aunque aseguró que los procesos centrales ya estaban bajo control.

Horas después del apagón, AWS confirmó que la mayoría de sus servicios volvían a operar con normalidad. El episodio puso de relieve los riesgos que asumen las plataformas digitales al depender de proveedores externos de nube y plantea interrogantes sobre la capacidad de estas empresas para evitar interrupciones de gran escala.