Préstamos para monotributistas de hasta $50.000.000: Quiénes acceden y cómo pedirlos

Economía20/10/2025
préstamos personales

Los monotributistas pueden acceder a diversas alternativas de préstamos personales, incluso si no se encuentran en relación de dependencia. Estas opciones financieras permiten cubrir gastos inesperados, invertir en el propio emprendimiento, adquirir herramientas de trabajo o impulsar proyectos.

El Banco Nación, Macro y la billetera virtual Naranja X ofrecen líneas de crédito diseñadas para monotributistas activos, con plazos amplios, tasas competitivas y requisitos flexibles, adaptadas a distintos perfiles y necesidades económicas.

préstamos personalesSi cobrás AUH, podes acceder a préstamos de $1.000.000

El Banco Nación mantiene disponible una línea de créditos personales dirigida a monotributistas activos. Se puede solicitar hasta $50.000.000, con posibilidad de renovación antes de la cancelación total, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

El financiamiento es en pesos y puede devolverse en hasta 72 cuotas fijas, con débito automático desde la cuenta del solicitante.

Por otro lado, el Banco Macro ofrece créditos personales para monotributistas de hasta $32.000.000, a pagar en un plazo máximo de 60 meses.

Para quienes buscan una alternativa ágil y sin trámites presenciales, Naranja X ofrece préstamos de hasta $9.000.000 para monotributistas, con aprobación inmediata mediante su app.

Pedro serrudo jubilacionOtra más y van... Ahora denuncian a Serrudo por darse préstamos con fondos de UTM

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día