No ir a votar cuesta hasta $5.000 y fotografiar la boleta, hasta $77.000

La Justicia Electoral de Salta actualizó las sanciones para las próximas elecciones: los votantes que no concurran a sufragar y no justifiquen su ausencia deberán pagar multas de entre $2.000 y $5.000.

Además, tomar fotografías dentro de la cabina de votación puede acarrear una multa de hasta $77.000.

El secretario electoral, Juan Pablo Acosta Sabatini, aclaró que solo está prohibido fotografiar el momento de emitir el voto. “La típica foto del candidato dejando la boleta en la urna no está prohibida, porque la boleta ya está cerrada”, explicó.

Los votantes que no puedan asistir tienen 60 días para justificar su ausencia por enfermedad, distancia, fuerza mayor o funciones electorales a través del registro de infractores.