Cachorros debuta en el Regional Amateur: “Era una deuda pendiente en lo deportivo”

El Club Cachorros vivirá este viernes un momento histórico: su debut en el Torneo Regional Amateur, enfrentando a Animaná como local en su renovada cancha.

Será la primera participación del club en esta competencia federal y el entusiasmo se respira en cada rincón de la institución.

En diálogo con Informate Salta, el presidente del club, Ramiro Schiavoni, expresó su emoción por este paso trascendental: “Estamos muy contentos. Tenemos una gran expectativa por lo que vamos a vivir con el debut. Era una deuda pendiente en lo deportivo durante mi gestión: poder competir al máximo nivel. Cuando surgió la posibilidad, no dudamos ni un segundo.”

El dirigente contó que la oportunidad llegó antes de lo esperado: “Venimos punteros, con esa idea de jugar el Regional el próximo año, pero se anticipó la posibilidad por una baja y la aprovechamos. Hoy estamos con mucha ansiedad por el debut.”

La base del plantel se mantiene sólida, aunque el club sumó refuerzos de jerarquía para encarar el torneo con ambición: “El grupo que se armó es muy bueno. Hemos traído refuerzos de calidad.

"Vamos a hacer ruido en este campeonato”

El estreno será en casa, en una cancha que luce un nuevo rostro tras varias obras de mejora: “Se hizo el riego por aspersión, se mejoró el campo de juego, construimos nuevos vestuarios y una tribuna. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero creemos que lo vale. Estamos con mucho entusiasmo”, destacó el presidente.

Con el impulso de su gente y el sueño de representar a Salta en lo más alto del fútbol del interior, Cachorros se prepara para escribir una nueva página en su historia.