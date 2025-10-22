Cachorros debuta en el Regional Amateur: “Era una deuda pendiente en lo deportivo”

Deportes22/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.18.56 PM

El Club Cachorros vivirá este viernes un momento histórico: su debut en el Torneo Regional Amateur, enfrentando a Animaná como local en su renovada cancha.

Será la primera participación del club en esta competencia federal y el entusiasmo se respira en cada rincón de la institución.

chiban deportes ligaSalta apoyará a los 13 clubes salteños que participarán en el Regional Amateur

En diálogo con Informate Salta, el presidente del club, Ramiro Schiavoni, expresó su emoción por este paso trascendental: “Estamos muy contentos. Tenemos una gran expectativa por lo que vamos a vivir con el debut. Era una deuda pendiente en lo deportivo durante mi gestión: poder competir al máximo nivel. Cuando surgió la posibilidad, no dudamos ni un segundo.”

El dirigente contó que la oportunidad llegó antes de lo esperado: “Venimos punteros, con esa idea de jugar el Regional el próximo año, pero se anticipó la posibilidad por una baja y la aprovechamos. Hoy estamos con mucha ansiedad por el debut.”

La base del plantel se mantiene sólida, aunque el club sumó refuerzos de jerarquía para encarar el torneo con ambición: “El grupo que se armó es muy bueno. Hemos traído refuerzos de calidad.

"Vamos a hacer ruido en este campeonato”

El estreno será en casa, en una cancha que luce un nuevo rostro tras varias obras de mejora: “Se hizo el riego por aspersión, se mejoró el campo de juego, construimos nuevos vestuarios y una tribuna. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero creemos que lo vale. Estamos con mucho entusiasmo”, destacó el presidente.

Con el impulso de su gente y el sueño de representar a Salta en lo más alto del fútbol del interior, Cachorros se prepara para escribir una nueva página en su historia.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día